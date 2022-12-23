苗栗家扶中心募集善心企業贈送家扶兒童心願耶誕禮物。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心募集善心企業贈送家扶兒童心願耶誕禮物。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心募集善心企業贈送家扶兒童心願耶誕禮物。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

再過2天就是耶誕節，苗栗家扶中心每年都會替弱勢小朋友們，向各慈善企業團體募集最期望獲得的耶誕禮品，家扶小朋友們在耶誕節前向家扶中心許下願望，在家扶中心精心安排下，23日下午送給小朋友心目中最想得到的耶誕禮物，其中前立委呂學樟更每天打扮成聖誕老公公到場發送小朋友們禮物，讓家扶小朋友們感受溫暖的耶誕節。

歲末將至，瀰漫著寒冬的氣息，也代表著聖誕節的到來，孩子們期待聖誕老公公將愛打包化為禮物傳遞祝福，今年有台灣聯立賓士、京鼎精密科技公司、群創光電、杜邦竹科二廠、業成集團、新竹東南扶輪社等六個企業團體聽見苗栗家扶孩子的心願，共計準備825份禮物，於12月23日來到家扶送上禮物為孩子圓夢。

對經濟弱勢家庭而言，平時工作收入僅能免強維持生活，難再有餘裕為孩子準備禮物，幸有社會愛心企業及時送上祝福，圓了家扶孩子的心願，其中，台灣聯立賓士董事長呂學樟已連續8年來到苗栗家扶送愛心，巧扮聖誕老公公的呂學樟表示聖誕節是祝福有愛的日子，要讓家扶孩子都能深刻感受到歡樂氣氛，因此於12月23日帶著盛裝打扮的團隊來到苗栗家扶送禮物，新竹東南扶輪社合唱團也特地前來為家扶家庭獻唱，祝福孩子們Merry Christmas。

看見苗栗家扶孩子受惠，主任湯鳳琴表示，今年6家廠商提供共825份心願禮物予家扶孩子，825名家扶孩子受惠，特別感謝各大企業的關愛，聽見孩子們的聲音，看見家庭的需要，不僅給他們一個許願的機會，更讓他們美夢成真，帶給孩子和家庭滿滿的祝福。