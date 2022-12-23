一波未平一波又起，蘋果的澳洲零售門市員工，因工資以及工作權益不佳問題，正展開聖誕罷工，預計將會持續整個聖誕連假直到除夕之後，而先前，這間科技巨頭在中國的旗艦iPhone工廠也才經歷過上簽名員工抗議而面臨生產中斷。

據《半島電視台》（Al Jazeera）23日報導，科技巨頭蘋果在澳洲的銷售據點的員工已經開始了罷工行動，要求改善工作條件和工資，這一次選在旺季的罷工可能會影響到這家科技巨頭在聖誕假期間的銷售。

澳洲零售和速食業工會（RAFFWU）代表，本月宣佈，將從當地時間12月23日下午3點開始，蘋果在澳洲全國的零售據點將進行罷工，並計劃延續至整個聖誕至除夕的假期。。

就在發起這一次的罷工之前，這家科技巨頭在中國的旗艦iPhone工廠也才面臨了生產中斷，起因是是員工們對中國嚴格的新冠肺炎政策以及工廠處理不當進行了罕見的抗議。

今年6月時，美國馬里蘭州的蘋果員工成為該科技巨頭在美國第一個成立工會的零售員工，理由是對該公司的工作條件進行批評。

站在罷工第一線的澳洲零售和速食業工會表示，一份8年前的協議剝奪了工人「週末、連續休息日、出勤表、固定工作日、排班間休息以及加班費等。」

「2014年的協議就是這樣一份協議，它把工人推到了法定最低標準以下，」工會稱，要求蘋果立即回到談判桌前，談判達成一份公平勞工協議。