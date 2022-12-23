重現雲林縣北港鎮舊記憶，國寶級大師江清露「倒水美人」泥塑修復啟用。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮運動公園的「倒水美人」泥塑，由國寶級剪黏大師江清露於60年前打造，後因公園整建被埋入地下，經北港國中師生挖出修復，23日北港鎮公所在公園內舉辦「倒水美人」啟用典禮，與會來賓共同埋下1個時光膠囊，相約40年後再打開，見證「倒水美人」的百年歷史。

「倒水美人」啟用典禮由北港代理鎮長張庭魁、準北港鎮長蕭美文、江清露弟子許哲彥等人共同主持，地方文史工作者、挖掘出「倒水美人」的北港國中美術班師生到場與會，並由北港國中美術老師鄭詠仁用文字記錄挖掘過程、書法名家鄭文雄書寫成卷，與相關照片置入時光膠囊埋於「倒水美人」底座下。

張庭魁表示，台灣國寶剪黏大師江清露於1994年去世，其作品遍布全台，約60年前受邀為北港朝天宮整修廟頂，期間幫北港運動公園打造2座大型泥塑「擲鐵餅運動員」與「倒水美人」，「擲鐵餅運動員」為男性，全身黝黑健壯；「倒水美人」為女性，潔白如玉體態優雅，一黑一白、一剛一柔，足見江清露大師的巧思。

蕭美文說，經過時空的洗禮，「擲鐵餅運動員」目前仍完好的保存在北港運動公園大門口左側，但「倒水美人」約在30年前公園整建後不知去向，去年地方文史工作者得知「倒水美人」可能埋在公園內，由鄭詠仁率美術班學生進行考古挖掘，終於讓「倒水美人」得以重見天日。

「倒水美人」因長年深埋地下殘破不堪，經北港鎮公所向雲林縣政府爭取修復經費，並請來江清露弟子許哲彥修復，上個月鎮公所將修復後的「倒水美人」置於當年的噴水池舊址附近，藉由啟用典禮再現「倒水美人」風華，吸引許多民眾到場，重溫兒時的美好回憶。