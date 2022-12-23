黃宗仁親自到各科室致贈同仁耶誕節禮物。（新北市警察局提供）

黃宗仁親自到各科室致贈同仁耶誕節禮物。（新北市警察局提供）

耶誕節即將到來，新北市警察局長黃宗仁提前在今（23）日親自到各單位辦公室向所有同仁報喜並致贈精選溫馨禮品，誠心地祝福同仁耶誕節快樂！黃宗仁感慨說，這次是警察生涯中最後一次過聖誕節，別具意義，因此特別親自到警察局各科室辦公室，將聖誕禮品逐一送到同仁手上、並祝福「平安喜樂」，同仁們爭相與局長合影留念，不捨局長即將退休。黃宗仁期勉同仁繼續堅守崗位、守護新北治安永不停歇。

黃宗仁表示，警察同仁平時需日夜輪班，而且肩負維護社會治安之使命，各項治安、交通勤業務繁重。今年下半年適逢九合一大選，同仁除了治安、交通及為民服務工作，更全心投入選舉安全維護工作，勤業務格外辛勞，雖然選舉平安落幕，但治安沒有假期，在強力執法下，新北沒有囂張的惡徒，只有更強悍的警察，案件在哪，警察就在哪，尤其本局上月初破獲震驚國內外的求職詐騙集中拘禁案，深獲社會大眾肯定，有效穩定社會治安，十分辛勞。

為感謝同仁在崗位上戮力從公，黃宗仁特別致贈小禮物慰勞同仁，向辛苦的同仁們致上最高的感恩與敬意，亦勉勵每位同仁繼續為新北的治安、交通、為民服務工作努力，一如往常堅毅地守護著每一個家庭、每一位善良市民，共同打造樂活宜居的城市。