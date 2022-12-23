鄭豐毅圓夢與Wish朱宇謀合唱。（TVBS提供）

由新生代演員黃柏峰、鍾岳軒、鄭豐毅、陳彥廷組成團體「機智男孩IT BOYZ」，將在今（23日）發行全新單曲〈Baby 聽我說〉，4位鮮肉上《女人我最大》宣傳，遇上偶像團體始祖王少偉、紀言愷、Wish朱宇謀、王碩瀚等前輩，小胖鄭豐毅在現場趁機告白Wish，自曝曾是GTM鐵粉，除了蒐集周邊外，還跟著GTM到處跑見面會。

《女人我最大》一開始，由機智男孩帶來新單曲〈Baby 聽我說〉，輕快的旋律讓主持人藍心湄不斷的哼唱著，她笑說：「這首歌真的好洗腦。」趁著上節目宣傳，鄭豐毅跟小粉絲一樣在現場告白Wish，他說從高中時期就是GTM的粉絲，順勢拿出各種跟GTM的合照及週邊商品、簽名專輯，甚至講出被圈粉的第一場活動，連Wish都驚訝的說：「你真的是鐵粉，因為好多事情連我自己都忘了。」藍心湄也決定幫他圓夢，「小胖今天來還有一個願望，希望跟你合唱。」兩人合唱〈代替太陽〉，完美合音讓大夥聽得入迷。

機智男孩IT BOYZ從TVBS 8點檔《機智校園生活》中選出4位人氣演員黃柏峰、鍾岳軒、鄭豐毅、陳彥廷組成，成軍短短2個月已經出了〈Wake Up〉、〈Baby 聽我說〉2首單曲，並征戰新北耶誕城等大型活動，成為當日收視高點。

鍾岳軒說經過新北歡樂耶誕城的表演及發片，這個夢越來越真實，在出道前，他從沒想過自己會成為男團，原先對男團的印象應該是有很多標準，笑說：「哪有人28歲了還在組男團。」但後來發現年齡根本不是阻礙，而是自己有沒有心把一件事情做好。

曾經擁有歌手夢，號稱「小林俊傑」的鄭豐毅，參加過許多歌唱比賽，甚至進入複賽，都沒順利出道，但如今〈Wake Up〉〈Baby 聽我說〉兩首單曲都於今日（23日）在KKBOX、Spotify、Apple Music等全球串流平台上架，讓他覺得不可思議。在一旁聽的黃柏峰、陳彥廷也笑說：「好啦！抱一下啦！希望單曲能獲得好成績。」