代理摩斯漢堡的安心(1259)今（23）日應邀召開線上法說，董事長林建元表示，至年底全台門市將達303家，明年規畫維持雙位數成長步調、聚焦中南部門市拓展，並持續調整既有門市體質，對明年展店進度較樂觀看待，但仍需觀察疫情發展狀況。

對於近期麥當勞、肯德基等多家速食業調漲價格，林建元表示非常能理解此作法，因為安心同樣面臨食材及人力成本上漲的承重壓力，公司秉持「只要還在忍受範圍內，就不要漲價」原則，短期內暫無調整價格計畫，未來是否調整目前則言之過早。

安心財務長暨發言人施啟寅表示，摩斯漢堡2017年以來每年新展12～19家門市，今年則新展11家門市、維持雙位數成長步調，並著重門市體質調整改善，包括淘汰財務體質較差的門市，針對租金偏高不合理、或位處變遷商圈的門市進行移店調整。

施啟寅表示，摩斯漢堡至年底全台門市達303家，明年將維持展店及體質調整並進策略，預期維持雙位數成長步調，由於大台北地區已有110家門市，主要聚焦中南部地區展店，既有門市則追求業績成長，並看好機場店業績將隨著國境解封持續好轉。

林建元表示，安心近2、3年來營運受疫影響相對辛苦，若明年疫情獲得控制，展店進度可較樂觀看待。同時，因應徵才不易及人力成本上升，明年將執行專案，透過引進機器人、自動化設備等方式提升廚房工作效率。

同時，摩斯亦持續精進控制成本。林建元指出，除了食材採購盡量透過長約來穩定來源與價格，並在屏東農業生物科技園區投資興建食品加工廠，完工營運後將擁有自行製作食品能力，藉此上下游垂直整合降低員工負擔，並打造良好的物流供應系統。