屏科大自2018年起組成跨系所師生團隊，與丹麥達爾姆農業學院標竿學校合作，目前已培育42位學生至丹麥受訓並返回台繼續學業，在學學生及服兵役外，剩餘23位畢業生皆進入豬隻生產相關產業工作，八方雲集社會福利慈善基金會獲悉消息後，主動提供250萬元獎學金，分每年50萬元持續5年，贊助屏科大動畜系同學前往丹麥肉品訓練學校等接受專業訓練。

八方雲集社會福利慈善基金會董事長蘇淑幸深感培育肉品國際人才所費不貲，且知悉屏科大與丹麥合作培訓國際養豬人才有成，特地與學校簽署合作備忘錄簽，贊助屏科大動畜系同學前往丹麥肉品訓練學校等接受專業訓練，訓練內容涵蓋現代肉品屠宰技術、屠體分切與去骨、肉品加工等課程。

屏科大校長張金龍表示，台灣歷經23年的努力，終於在2019年拔針成為口蹄疫非疫區，為趕上這些年的人才斷層，屏科大非常重視養豬業管理人才與疾病防治等人才培育，借鏡丹麥養豬業的新知結合台灣在地業者的問題及需求，培育學生開創具備永續經營及福利動物的飼養觀念，逐步改良台灣畜牧業現有困境。

如今有八方雲集社會福利基金會支持，更能將國際人才實際帶入至肉品產業，不只嘉惠本校學子，更有效促進國內畜牧業革新進步。

八方雲集社會福利慈善事業基金會執行長蕭慧吟說，希望學校師生能透過技職學習，引進國際精進技術課程，培植國家產業所需人才；基金會支持年輕學子勇於挑戰，學習現代肉品產業加工技術等課程，感謝老師們為培育台灣未來人才而努力，同時希望能藉由產學合作的技職課程，為產業在地人力紮根，永續經營。

八方雲集為台灣知名食品業者且分店遍布海內外，產品深受華人社會喜愛，企業不只堅守食品安全認證更是嚴守品質管理。屏科大感謝八方雲集社會福利基金會看見學界培訓人才的重責大任，獲此堅強後盾，相信未來產學聯手強化技術人才養成，重現台灣豬肉產業榮景。