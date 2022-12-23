ESG的趨勢持續不墜，而且企業才剛開始投入ESG的腳步。資訊服務商精誠（6214）22日表示，將與7家新創公司合作，共同搶進企業ESG的商機。

受惠於企業轉型所帶動的各項資訊系統建置，精誠資訊2022年業績表現不錯。11月營收24.49億元，較去年同期的19.59億元，成長25.05％。累計1～11月份的營收為291.5億元，年增11.08％。

獲利方面，累計前三季每股稅後純益為3.16元，年減26％。前三季合併稅後純益為7.84億元，與2021年同期的10.7億元相較，減少26.72％，主因為財務投資部位評價及發行限制新股認列費用所致。精誠集團第五屆「AI+新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program, AGP）選出7家公司，均聚焦於ESG解決方案，例如，提供企業流程自動化解決方案的「百林商智（EMILY.RPA）」、SaaS企業報銷系統服務商「擁樂數據服務」（COMMEET）」、提供文件數位化的「視旅科技（Sightour）」、精準醫療新創「柏瑞醫（Biomdcare）」、聚焦物聯網邊緣設備資安的「邊信聯科技（FiduciaEdge）」、提供企業雲端資源管理平台的「聯雲智能（8iOps）」，以及提供工業級微汙染檢測方案的「邑流微測（FlowVIEWTek）」。

未來，精誠將攜手7家入選新創，提早為企業客戶ESG合規布局，精誠AGP營運長凌子涵表示，精誠擁有3萬家企業的服務經驗，未來會視這些新創公司的專長，與企業進行媒合，協助企業客戶提早佈局ESG合規，以面對未來高ESG合規要求的商業環境。