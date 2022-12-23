基隆秋冬下雨比率高，父母找不到地方遛小孩、長輩想運動也無處去，對此，基隆市長當選人謝國樑表示，會用政府閒置空間，打造80坪到100坪的「室內兒童樂園」，第一年目標打造4、5座，百日內想打造2座，讓孩子可在室內活動筋骨。

謝國樑23日接受《POP撞新聞》專訪，談到基隆一年近200日都在下雨，他表示，每當下雨時，市民僅能到國民運動中心跟World Gym等，場地很有限，孩子缺親子空間，長輩缺運動空間，希望讓親子有舒適室內空間，可以活動與運動。

謝國樑也說，政府還有閒置空間，可釋出一些作為親子遊玩的場地，預計是80坪到100坪，會朝「室內兒童樂園」方向命名，以社區服務為主，其定位會跟親子館不同，會由基隆市府提供空間，並由社工、社會處其他志工們一起維護，內有複合式遊具等，考慮酌收清潔費讓市民使用。

謝國樑指出，「室內兒童樂園」第一年目標打造4、5座，百日內想先打造2座，地點會選擇好走到的地方，室外則想做兒童樂園可移動式遊具，春夏搬來，秋冬搬走，方便利用。

就業及交通方面，謝國樑表示，基隆在火車站附近要注重商業開發，做辦公大樓等，連結基隆火車站周邊，會有短期中期計畫推動，上任後想恢復基隆到南港的台鐵直達車，縮短市民通勤時間。此外，要營造觀光能力，讓搭乘國際郵輪的旅客，不要下船就直奔北市旅遊，能留在基隆欣賞在地風光。