苗栗縣副縣長鄧桂菊23日下午主持2023年春安工作協調會。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

警政署決定恢復過往春安工作績效評比，將從2023年1月1日22時起至1月30日24時止，為期30日，苗栗縣政府為展現維護治安、整頓交通的決心，並加強警政服務工作，23日下午14時30分在警察局3樓禮堂，邀集縣府相關局處、學校、金融機構、民力團體等單位，召開工作協調會，由副縣長鄧桂菊主持，預計投入警察、義警、義交、民防、守望相助隊、志工及協勤民力等2萬餘人次。

春節連續假期間將從1月20日至1月29日，苗栗縣各旅遊景點必將湧現大量人潮、車潮，交通流量陡增，亟需加強交通疏導，警察局除依轄內時空環境規劃交通疏導管制勤務外，並協請國道及鐵路警察局加強各道路及車站周邊的交通疏導，另請各鄉、鎮、市公所協助預防犯罪、交通安全宣導，共同提供民眾順暢與安全之交通環境。

副縣長鄧桂菊會中表示，感謝警察局於今年地方公職人員選舉期間發揮高度團隊合作精神，圓滿達成任務，同時也沒有停歇繼續為苗栗縣民繼續努力，不僅提早啟動2023年草莓暨溫泉季假期交通疏導管制勤務，同時對於掃蕩非法槍彈、安居緝毒及打擊詐欺等工作不間斷，迄至11月份止，執行「治平專案」檢肅首謀9人及共犯60人到案、查緝非法槍彈49件60人，起獲各式非法槍枝56枝及子彈193顆、破獲詐欺集團7件131人、販賣各級毒品案件84件84人及賭博案76件181人，感謝警察同仁的付出與辛勞，帶給我們苗栗縣安全、優質、幸福的生活環境。

縣府全力營造「安居、樂業」的幸福家園，縣府團隊持續不間斷推動各項為民興利政策，在大家共同辛勞努力之下，春節期間將更平穩順遂；感謝與會機關、單位及犧牲假期、默默付出的協勤民力團體，縣政府排除財政艱鉅困難，特別編列民力補助經費，給勞苦功高的協勤民力團體，作為購置應勤裝備等經費運用；明年也持續編列民力補助經費及意外保險費，肯定各協勤民力為苗栗縣付出，「警力有限，民力無窮」，期盼大家共同努力創造幸福山城。