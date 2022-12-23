數位群聚品牌「枋寮940」邀集在地餐飲業者聯手推出午仔魚主題料理、以及限量的「爆甜裂果蓮霧」力挺農漁民，當中由阿達漁港餐廳推出的「蓮霧午仔魚湯」，以全國獨創口感驚豔眾人。（謝佳潾攝）

近日午仔魚外銷受阻加上蓮霧因寒害受損嚴重，屏東農漁民無不擔憂年關難過，為此，數位群聚品牌「枋寮940」邀集在地餐飲業者聯手推出午仔魚主題料理力挺農漁民，當中由阿達漁港餐廳推出的「蓮霧午仔魚湯」，以全國獨創口感驚豔眾人。

數位群聚品牌「枋寮940」指出，近期屏東的農漁民很辛苦，除午仔魚外銷受阻外，蓮霧還因為寒害導致裂果嚴重，為此，940成員特地聯手在地餐飲業者推出午仔魚主題料理，以及限量的「爆甜裂果蓮霧」，力挺午仔魚民與蓮霧農。

940成員表示，午仔魚主題料理有非常多種，有龍炭烤阮俊龍推出的自製「烤午仔魚一夜干」、阮家茶坊天空餐廳邱柏儀推出的「蒲燒午仔魚」、蘭欣辣汗花果休閒農場許峰昇推出的「墨西哥剁椒午仔魚」、禾興農場王朝興推出「午仔魚崁飯」、以及椰們餐酒館鄭芳昆採用傳統古法不加佐料的「煎午仔魚」等。

當中由阿達漁港餐廳劉蓉諭推出的「蓮霧午仔魚湯」最令人驚豔，這道結合午仔魚與蓮霧的創意料理，堪稱全國首創，帶有爆炸甜蓮霧清香甘甜的湯頭，搭配午仔魚鮮美細緻的口感，綻放出饕客從未品嚐過的口感，讓海鮮巧遇蓮霧，創造屬於枋寮獨一無二的山海美味。

940成員說，「蓮霧午仔魚湯」完美展示出蓮霧裂果的特別口感，近來因極端氣候影響，多數蓮霧農都在七分熟成還未裂果前就瘋狂搶收，但枋寮蓮霧農如芳興莊園陳潔芳、村長的水果林町霙等都逆向操作，特地等到十分熟成「開口笑」才採收，並推出限量「爆甜裂果蓮霧」，呈現爆炸甜的口感，深受消費者歡迎，逆勢開出紅盤。

940成員強調，希望藉由午仔魚主題料理以及「爆甜裂果蓮霧」的推出，讓民眾可以一同響應挺午仔魚民與蓮霧農，同時也盼扭轉大眾對蓮霧裂果的刻板印象，蓮霧裂果雖然賣相不佳，但真的更甜更好吃。