醒吾科技大學昨(22)日在越南與胡志明公立陳友莊高中，針對越南學生華語培訓課程簽訂合作意向書。醒吾科大將協助提供華語助教，相關師資費用全由醒吾科大資助，陳友莊高中特地將華語課程呈報越南胡志明市教育廳，已獲核准列為下學年正式課程表，開創台灣技職高教另一片天空，更創下新南向華語教育重要里程碑。

醒吾科大與陳友莊高中合作意向書，由台灣醒吾科技大學國際長國安民博士與越南陳友莊高中校長陳峰然幸女士，分別代表台越雙方共同簽署。根據協議，陳友莊高中各年級每星期皆安排兩節華語課程。為此，陳友莊高中特別聘請華語專任師資，在醒吾科技大學大力支持下，越南官方胡志明市教育廳已核准陳友莊高中，將華語課程列入下學年正式課程表內。

醒吾科大國際處馮潔儀組長（左起）、陳友莊高中校長陳峰然幸女士、醒吾科大國際長國安民博士及醒吾科大國際處阮忠信副執行長共同掛牌，合作推動越南華語文教育。(醒吾科大提供)

陳峰然幸校長表示，她向來注重並支持越南學生學習華語文，也感謝台灣政府大力推動新南向國際產學專班，多年來已造就不少越南人才。當前華語已是次於英文的第二重要語言，台越雙方經貿交流密切頻繁，台商企業到越南投資規模持續擴大，對於華語人才需求日益迫切。

陳峰然幸強調，此次奉胡志明市教育廳核定將華語列為正式課程，對越南推動華語課程係一大突破。同時感謝醒吾科大協助推動華語課程，希望在試行及經費允許前提下，能逐步增加至一週4至6個小時，經由華語學習，擴展越南學生對華人生活、文化之瞭解，以培養喜愛華語之情感，加深瞭解華人文化。

醒吾科大校長陳義文受訪亦表示，多年來醒吾科大配合教育部新南向教育政策，致力在越南推動華語課程，此次合作案只是一個開端，醒吾科大希望能大量複製此一教育合作模式，讓華語教育在東南亞國家更加普及，有助益台灣新南向政策的推動。

醒吾科大國際長國安民也特別感謝教育部極具遠見，全力推動新南向教育政策，更感謝駐胡志明教育參事陳和賢博士幕後多次諮詢與協助，提供諸多具體實施之分析與建議，對於台灣推廣技職高教與越南長遠教育深耕，都具重大影響。