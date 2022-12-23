據本年11月底之中央統籌分配稅款執行結果，實際收入數為新台幣3762億餘元，與去(110)年同期比較增加約563億元，其中來自國稅部分，所得稅及營業稅分別較去年同期增加448億元及145億元，貨物稅則較去年同期減少27億元，至納入中央統籌分配稅款屬地方稅之縣(市)土地增值稅則較去年同期減少3億元。本年度截至11月底之中央統籌分配稅款實收數約為預算通知分配數之122%。

財政部國庫署表示，依據財政收支劃分法規定，納入中央統籌分配稅款之稅目及比率，分別為所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥之統一發票給獎獎金後40%及在縣(市)徵起之土地增值稅20%。

財政部國庫署進一步表示，中央統籌分配稅款係屬受分配地方政府稅課收入，應按實際收入數撥付。年度中，原則上依預算通知分配數按月平均撥付，如實際收入數超過預算通知分配數，則於預算整理期間結束(次年1月15日)後，辦理第13次撥付作業。至於本年度第13次撥付，國庫署將於112年1月18日前完成撥付，以利地方政府年關資金調度。