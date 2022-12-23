李千娜（左）首次看到沙鱉，無厘頭形容「沙鱉像恐龍」。（八大提供）

李千娜首次參與八大外景節目《世界第一等》，跟著主持人唐振剛走訪中台灣；期間兩人在小吃店品嚐一整隻沒切沒去皮的青蛙，李千娜毫不猶豫一口吃，此舉讓唐振剛驚訝表示：「我不得不稱讚妳真的是我看過女藝人裡面最直接的一位。」唐振剛不禁誇讚李千娜符合外景人的個性，「千娜的個性大膽、爽朗，以及她突破舒適圈，玩出新境界的態度，完全可以稱她『李大膽』！」

唐振剛表示：「與千娜女神出遊，寵上天是必須的 。」為此，製作單位砸重金祭出台中最霸氣的海鮮料理，還帶李千娜直擊媲美日本築地市場的中部水產市場介紹山珍天菜，不僅有高級海鮮瀨尿蝦、一公斤要價台幣1600元的巨型白鰻，還有價值上萬塊的螃蟹。

唐振剛、李千娜也變身海鮮控，跟著達人認識螃蟹與挑螃蟹的方法，美食當前李千娜表示：「我每次聽美食節目說『入口即化』都覺得是騙人，我吃東西都沒有吃過入口即化，但這次我懂了！」

另外，唐振剛與李千娜也挑戰尋找野生沙鱉，首次看到沙鱉的李千娜無厘頭形容「沙鱉像恐龍，而且鼻孔很像豬」，在看到唐振剛將沙鱉頭吃下肚的時候還一度感到嫌棄，直到唐振剛一臉滿足保證「美味」後，才讓她慢慢卸下心防，品嚐鱉頭後，李千娜也備感驚艷直說「很軟嫩」。

唐振剛也跟李千娜分享民間傳說：「被鱉咬到後，要等打雷牠才會再次張開嘴巴，因為要讓牠嚇到，就要發出很大的聲響，妳可以試試看！」沒想到，李千娜還真的試圖想吼叫要讓沙鱉張開嘴巴，唐振剛這才連忙道歉說：「對不起，是我不好，老實說妳這樣吼，鱉的嘴巴還是不會打開。」而這樣的舉動也讓一旁工作人員直呼「女神好萌」。《世界第一等》每周六晚間8點於八大綜合台播出。