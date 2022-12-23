台酒董事長丁彥哲23日表示，為讓民眾好過年，農曆年前旗下產品都不會調漲，但是年後將會檢討價格，除了米酒外，其他品項都會檢討價格。台酒是國營企業，會考量相關品項價格外，也會考量台灣經濟狀況及民眾消費能力，才會做最後定案。

台灣菸酒23日舉辦PX桶暨豐收威士忌新品上市發表會，丁彥哲受訪表示，每到年關大家都會關心物價的問題，這農曆年前沒有漲價打算，但是站在事業經營角度，每年必須針對生產所需的原物料、運輸或是人力等等成本做滾動式檢討。惟他表示，為讓民眾過好年，價錢檢討會落在農曆年後，而上漲幅度如何還要科學化計算。

丁彥哲表示，漲價會考量相關品項的價格帶，以會將台灣經濟狀況跟民眾消費能力納入考量後，才會做最後定案。他強調，檢討不一定會漲價。

丁彥哲透露，目前沒有設定哪些產品調漲，但是並不會包含米酒。因為紅標米酒一直是民眾廣泛，不是飲用、是拿來當作料理原料，包含冬天的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，還有夏天的快炒店都會使用。他說，紅標米酒價格設定上會是穩健保守，因為一旦調整，有用到的廠商都可能會同步調整變動幅度會很大。

丁彥哲指出，米酒很久都沒有調漲，台酒是國營企業重視民眾感受，特別是現在台灣景氣狀況下，台酒在經營狀況許可下，有部分成本長期以來都自己吸收畢竟，但台酒仍是事業單位，因此要隨時檢討價錢，屬於例行作業。

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