台酒產品台啤也是日前輸陸受損的品項中，台酒董事長丁彥哲表示說，大陸市場占外銷比率約16—17％，而因為暫停輸陸衝擊約營收130萬元，其實占比很低，再加上時間點湊巧，產品還沒有生產，因此沒有銷毀、去化的問題。

台灣菸酒23日舉辦PX桶暨豐收威士忌新品上市發表會，丁彥哲表示，明年輸陸占比會如何影響仍不知道，大陸現在開始解封卻也傳出疫情，當地經濟狀況如是未定，台酒會慢慢調整，不會放棄任何國際市場。現在也在其他國家外銷努力，如日本、韓國、美國、歐洲及東南亞，針對不同地區會有不同產品輸出，希望讓產品在全世界流通。

另外，丁彥哲表示，每一年年底會推出台灣菸酒公司限量威士忌px雪莉桶發表會，這幾年都結合知名藝術家做酒標。今年以「花間酌趣」為主題，主要是因為去年祈福系列後，希望疫情趕快過去，現在疫情解封了，也盼可以儘快恢復正常生活。

台酒說，延續去年深受酒類蒐藏家好評之「祈福系列」，今年「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）仍舊與墨海樓攜手合作，隆重推出「花間酌趣」系列，精選「東方的馬諦斯」常玉、陳銀輝及蘇憲法等近代知名畫家之花卉畫作進行聯名（分別為常玉《盆栽》、常玉《荷花》、陳銀輝《向日葵》及蘇憲法《春櫻漫舞），除了深具收藏及投資價值外，更象徵台灣挺過疫 情後浴火重生，各行各業生機盎然，花開富貴之意。

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