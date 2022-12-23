日盛投信23日表示，近幾周全球股市起伏不定，主因美聯儲發出的將繼續升息以抑制通膨的資訊，以及對2023年經濟衰退的預測，都令市場承壓。

美國截至12月17日當周初領失業救濟金人數為21.6萬人，比前一周增加2,000人；初領失業救濟金人數自5月以來一直在這一數字附近徘徊，這是勞動力市場持續走強的跡象；美國Q3實質GDP季增年率終值為3.2％，高於修正值預估的2.9％，也高於前期（Q2）的-0.6％。強勁的資料加深投資者對美聯儲繼續收緊貨幣政策的擔憂；後續關注PCE物價指數與密西根大學消費者信心指數表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，由於美國殖利率曲線倒掛對經濟衰退具有警示效果，目前債市處於1980年代以來最大的殖利率曲線倒掛時期，預料2023上半年經濟軟著陸或淺度衰退機率高，爾後下半年景氣將有回暖轉機。台股在受到近期總經數據發布干擾下，預期短線上盤勢於區間震盪的可能性較大，盤面聚焦利多題材發酵族群表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，中國走向逐步解封，解封後的復甦產業將是近期市場重心。觀察整體產業面，仍以展望較佳、企業獲利成長及庫存狀況為主要考量，聚焦半導體先進製程、矽智財、檢測、高速傳輸、伺服器供應鏈、光學元件、汽車電子、金融、生技、紡織、原物料、汽車以及一般消費通路等產業，都可持續關注。