民眾黨中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉昨晚寫下3000字聲明，宣布退出立院黨團、賴辦相關運作，直指黨內制度不全、問題叢生。對此，前民眾黨中央委員的張益贍23日直言，民眾黨現在最大的問題就是黨主席柯文哲，他痛斥柯不斷與財團、黑金接觸，也說目前黨內的政治文化是否和當初理念相違背，是賴香伶必須面對的問題。

林恕暉和賴香伶合作長達8年餘，從跟隨賴進入北市府工作，再到立院擔任國會辦公室主任，當賴決定競選桃園市長時，更南下協助選戰。因此，這篇千字血淚長文格外使人錯愕，讓黨內又掀起波瀾。

林恕暉批評，民眾黨機器介入立院黨團運作過深，卻不參加7點半晨會的政治討論與謀劃，市府、立院、黨三者經常無法協同作戰；他批評，黨內部分立委作風備受爭議，助理們深感不公，早在第1年立委任期結束就有立委辦公室助理幾乎全數離職，並感嘆黨內公職涉及司法案件，造成黨的清廉形象受損，地方選舉失敗其來有自。

對此，張益贍指出，林恕暉在文中寫出民眾黨的5大問題，包括提名、輔選、中評會遭架空失去評議機制、用人問題及黨內助理費貪汙問題，而這些問題的背後，就是柯文哲一人必須負責。

「民眾黨現在最大的問題就是柯文哲。」張益贍直言，當前連中評會主委都跳出來指出黨的內部問題，他奉勸柯文哲未來卸下台北市長一職、專心做黨主席後，必須好好思考當初成立民眾黨的目的，難道只是為了自己選總統嗎，還是希望建立好的政黨文化？

談及賴香伶是否會因此事和柯文哲漸行漸遠，張益贍認為，賴香伶和林恕暉都是台灣工運界令人欽佩的前輩，當初柯也是據此延攬賴當台北市勞動局長、立法委員不分區第一名，未來賴香伶必須思考民眾黨是否背離為基層發聲的初衷。

張益贍批評，當前柯文哲不斷與財團、黑金接觸，這部分是否和賴香伶、林恕暉原先期待的政治文化相違背，「未來賴香伶必須去面對這個問題。」