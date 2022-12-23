黑道介入雲林縣麥寮鄉代表會主席選舉，鄉代還遭到暴力威脅，雲林地檢署聲押4人。（警方提供）

黑道介入雲林縣麥寮鄉代表會主席選舉，鄉代還遭到暴力威脅，雲林地檢署聲押4人。

日前雲林地檢署追查以陳姓男子為首腦的暴力犯罪集團，該組織介入雲林縣麥寮鄉代表會主席選舉，涉嫌恐嚇麥寮鄉多位鄉民代表，與毆打殯葬業者，而陳嫌竟然是剛當選的麥寮鄉代表；檢察官成立專案小組拘提15人到案，訊後認陳嫌與成員3人，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

經調查發現，集團首腦神嫌，藉由籌組競選團隊形式，招攬成員組成暴力犯罪集團，其集團成員陳嫌、鍾嫌、蒙嫌及馬嫌，於上月25日凌晨在雲林縣虎尾鎮光復路一間會館，發生聚眾砍人案件，經檢察官向法院聲請羈押獲准後，立即成立專案小組積極溯源追查，進一步發現該犯罪組織恐嚇毆打殯葬業者、脅迫麥寮鄉多名鄉民代表等犯行。

雲林縣警局今(23)日召開記者會表示，「百萬名車遭潑紅漆、砍殺無辜司機案」受到社會高度關注，經持續追查幕後主嫌，鎖定麥寮鄉代表當選人陳嫌為首組成的暴力犯罪集團及組織成員，於本月12、13日共同執行聯合威力掃蕩黑幫專案行動，在犯嫌住處、公司、服務處，查扣防彈背心1件、鋁棒2枝、刀械1把、筆電1台、手機12支等贓證物。

全案依組織犯罪、妨害自由、妨害投票罪、公職人員選舉罷免法及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送雲林地檢署偵辦，另因集團首要除陳嫌與成員張嫌(男、34歲)、林嫌(男、27歲)及陳嫌(男、26歲）嫌疑重大，且行為危害社會治安甚鉅，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，向法院聲請羈押，其餘組織成員分別以5萬至50萬元具保候傳。

黑道介入雲林縣麥寮鄉代表會主席選舉，鄉代還遭到暴力威脅，雲林地檢署聲押4人。（警方提供）

黑道介入雲林縣麥寮鄉代表會主席選舉，鄉代還遭到暴力威脅，雲林地檢署聲押4人。（警方提供）