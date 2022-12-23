動植物防疫檢疫局（防檢局）昨天公布，彰化縣二林鎮1紅羽土雞場、竹塘鄉1黑羽土雞場、1皇金雞與黑羽土雞混養場、1土番鴨場及埔心鄉1肉鵝場確診H5N1高病原性禽流感（HPAI），顯示H1N1疫情已從水禽擴散至陸禽，農委會副主委黃金城表示，目前比較擔心彰化及雲林二縣市，但應該不至於影響肉雞供應，至於蛋雞也仍未受影響。

依標準作業程序，彰化縣動物防疫所撲殺紅羽土雞7775隻、黑羽土雞1萬1257隻及皇金雞9879隻、土番鴨839隻、肉鵝2015隻，共撲殺5場銷毀作業，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計39例（陸禽25場、鴨10場、鵝4場）。

黃金城表示，目前H1N1疫情在宜蘭、台南、高雄、嘉義等縣市爆發，雲林及彰化近日則接連傳出，由於雲林及彰化飼養較密集，較擔心這2處疫情，已設定為熱區，但不致於影響肉類供應，但仍要觀察未來兩星期的疫情。

黃金城說，目前爆發較多為土雞場，推測部分為圍籬破洞，導致野禽飛入外，也有部分為土雞因品種品質不穩定，導致「抓雞」次數較多，人流進出較多引起，目前建議業者補網外也呼籲減少抓雞次數。