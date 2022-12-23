元旦連假（12月31日周六至1月2日周一）將至，公路總局預估本次連假民眾主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地風景區將出現車潮，並整理出6個易塞路段，提醒民眾先查好路況再出門。

銜接國道易塞路段。（公路總局提供）

公路總局預估12月30日下午至12月31日（連假第1天）上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計1月1日下午起至1月2日全日。省道主要幹道部分，預估易壅塞的路段及時段包括：

1，台9線蘇花路廊：南向12月31日6-13時；北向1月1日11-19時、1月2日8-20時。

2，台9線南迴公路：往台東12月31日10-12時；往屏東1月2日15-20時。

3，台1線水底寮~楓港路段：往台東12月31日9-12時；往屏東1月1日14-19時、1月2日14-18時。

4，台61線鳳鼻~香山路段：南向12月30日17-19時、12月31日9-13時、1月1日及1月2日10-11時；北向1月1日16-21時、1月2日17-20時。

5，台61線竹南路段：北向1月2日16-20時。

6，台61線中彰大橋路段：南向12月31日9-14時；北向1月1日及1月2日15-19時。

為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局已規劃於重點路段交通疏導措施。台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施（含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等）；台9線南迴公路瓶頸路段2車道縮減為1車道；台61線西濱快速公路鳳鼻至香山及竹南地區已規劃共8處路口封閉措施，並配合高速公路局於1月1、2日每日12至21時封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。

觀光熱點及元旦活動。（公路總局提供）

本次元旦連假公路總局針對國內鄰近省道重要觀光熱點及元旦系列活動，規劃交通疏導措施及公共運輸服務，包括：協調地方警察局加強疏導及取締路邊違規停車、密切追蹤觀光景區周邊停車場狀況、透過CMS及警廣宣導停車場情況及道路壅塞情形、協調地方政府加開市區公車及活動接駁車、機動加開國道客運、公路客運班次等。