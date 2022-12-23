由於經濟數據的好轉，美股隔夜明顯下跌。港股則在汽車股拖累下，全日走低。

此外，市場持續關注中國新冠疫情發展，在染疫人數激增下，醫療體系的負擔能力。官方周五稱下周將達到疫情高峰，並連續三天沒有公布死亡人數。

周五香港恆生指數低開296點，收盤下跌86.16點或0.44%，為19593.06點。國企股(H股)跌73.42點或1.09%，為6642.90點。

周四大漲逾4%的科技指數，周五拉回，收跌2.05%，騰訊、美團、阿里、小米皆跌逾1%，阿里健康跌近5%。

汽車股跌3.2%，領跌最多。特斯拉增加購車折扣，周四股價大跌；港股電動車概念股全數下滑，比亞迪跌3.7%，報194港元；小鵬汽車跌3.2%，報41.8港元；蔚來跌2.1%；理想跌4.7%。

此外汽車零件股也下跌，耐世特跌0.8%，福耀玻璃跌3.8%，力勁跌2.4%。美國參議員要求當地8家零組件製造商，調查中國供應商對供應鏈的影響情形。