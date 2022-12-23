建漢(3062)今(23)日舉辦法說會，儘管累計前三季每股虧損0.44元，但第三季已經出現轉虧為盈，建漢認為，新團隊於今年四月接手，期許可以在2023年蹲好馬步完成企業改造並力拚營運反轉，目標2024年達到營收、獲利雙成長。

建漢前三季合併營收38.56億元，年成長成長32%，累計稅後淨損1.4億元，每股虧損0.44元。建漢歷經幾年的營運低谷，又遇上新冠疫情造成全球供應鏈斷鏈的缺料危機，新團隊於今年四月接手後，進行公司內部流程改善及工廠產能效率的提升，下半年起陸續看到成效。建漢已經在第三季起開始小幅轉盈，單季每股小賺0.16元。

建漢表示，未來一年公司仍將面對許多來自內外部的挑戰，建漢會持續進行內部體質及研發人員的調整與補強；在生產製造方面，工廠將陸續導入智能生產，採用e化系統和AI大數據進行連結，以達到更好的生產效率。另外，也因應產品組合的變化，將在越南尋找合適土地或廠房進行擴廠規畫，以滿足後續生產需求。

為了迎接更多元更寬廣的網路應用商機同時提升公司競爭能力，建漢在技術及產品方面的布局有了新調整，經營團隊規畫未來願景與方向，會以雲服務為基礎，重構網路產品架構，將網路功能微服務化，增加平台移植性，落實雲加運算與終端硬體的三位一體，擴大消費性市場份額並進入企業用戶市場。

建漢持續看好5G/6G、WiFi-6/7、低軌衛星、AI Edge、雲端等應用與市場商機，定位2023年是建漢的改造沈澱期，所有的布局和改變需要時間完成，期許在未來一年蹲好馬步完成企業改造並力拚營運反轉，於2024年達到營收及獲利雙成長。