壽險公會今(23)日邀請16家壽險、產險公司、24家醫院及中華電信等合作夥伴舉行「身分驗證中心理賠應用試辦案」記者會，發表「理賠聯盟鏈2.0：行動/線上理賠申請數位身分驗證」服務，由中華電(2412)以FIDO 2、oAuth 2.0、PKI等技術，於現行「理賠聯盟鏈」平台建構多元可靠的數位身分驗證服務，提高民眾使用理賠服務的便利性。

「理賠聯盟鏈2.0：行動/線上理賠申請數位身分驗證」為壽險公會繼「保險理賠醫起通」、「保險存摺」後推動之進階服務，並獲金管會保險局同意試辦，保戶可透過數位身分驗證、電子簽章等功能，達到網路理賠、行動理賠等服務辦理全程無紙化的目標，本服務利用區塊鏈技術安全與便捷特性，只需於參與聯盟鏈之任一保險公司提出理賠申請，並同意透過「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」推播通知至其他所有投保且參與聯盟鏈之保險公司，即可同步完成所有投保公司理賠申請作業，並透過「保險理賠醫起通」服務從醫院取得相關醫療文件，免除保戶需向不同保險公司分別提出理賠申請及往來醫院臨櫃申請醫療文件之不便，「一次搞定所有理賠申請」，加速保險理賠的處理作業速度。

繼中華電以通過國際FIDO聯盟認證產品(CHT FIDO2 Server)應用於內政部行動身分識別(TW FidO)後，再添應用於「行動/線上理賠申請數位身分驗證」服務，此項服務係中華電信運用FIDO 2、oAuth 2.0、PKI等技術，整合WEB與APP開發技術，建立國內首次跨公司帳號整合服務，提供壽險業統一的身分驗證機制，民眾僅需透過壽險公會「保險存摺」帳號，即可連結至投保公司保戶園地申請保險理賠，帶給民眾更好的保險理賠體驗。

中華電致力推動5G、AIoT、區塊鏈、大數據等創新應用，以FIDO 2、oAuth 2.0、PKI等智慧科技，成功協助壽險公會建置「行動/線上理賠申請數位身分驗證」便民服務，中華電未來仍將持續以各項新興技術為核心，發展各產業創新的應用場景，除了藉由科技精進與提升客戶服務、協助產業數位轉型外，也能更有效的掌握民眾享受科技發展帶來的便利成果。