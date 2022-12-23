Swiss Asia Capital常務董事兼投資長Juerg Kiener表示，因為對升息與經濟衰退的擔憂使市場陷入動盪，黃金價格可能在2023年飆升至每盎司4,000美元。

Kiener預測明年某個時候，黃金價格可能會達到每盎司2,500美元至4,000美元之間。

由於美國最新公布的就業與經濟數據意外強勁，帶動美元走高，周四紐約期金下跌1.65%，報每盎司1795.3美元，創下一周新低。

Kiener表示，黃金市場很可能出現劇烈波動，「不會只是10%或20%，而是真的會創新高那種走勢」，因為許多經濟體在第一季可能會面臨「一點點衰退」，這將促使許多央行放緩升息步伐，馬上就會使黃金變得較具吸引力。他並表示，黃金也是唯一所有央行都持有的資產。

根據世界黃金協會（World Gold Council）的數據，各國央行在第三季購買400公噸黃金，幾乎比2018年同期創下的前紀錄（241公噸）多出1倍。

Kiener表示，自2000年以來，以任何貨幣計價之黃金的平均報酬率每年都在8%～10%之間，你在債市做不到這一點，在股市也做不到。此外，由於世界許多地方的通膨仍然高漲，投資人將把目光轉向黃金。黃金是一種非常好的抗通膨工具，在停滯性通膨期間是一個很好的選擇，也是補足投資組合一個很好的選項。

儘管認同黃金需求會很強勁，但Slatestone Wealth資深市場策略師Kenny Polcari並不認為明年金價可能上漲一倍以上，他表示：「我沒有4,000美元的目標價，儘管我很樂於見到它漲到那個價位」。Polcari認為金價將在每盎司1,900美元處面臨一些阻力與回檔，並強調金價將取決於全球升息如何影響通膨。

印度最大券商Zerodha聯合創始人Nikhil Kamath則建議明年「把投資組合的10%～20%分配給黃金」。他表示，黃金向來是很好的抗通膨工具，如果你看一下在70年代購買一間普通房屋需要多少黃金，今天你這麼做所需要的黃金可能和70年代、80年代或90年代一樣或甚至更少。