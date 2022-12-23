餅乾今冒著低溫趕拍新歌MV。（艾迪昇傳播提供）

餅乾自己企劃拍MV，展現全能的一面。（艾迪昇傳播提供）

藝人餅乾（馮秉軒）17歲參加《超級模王大道》，以模仿球星林書豪展露頭角，這次在8點檔《台灣X檔案》擔綱單元主角趙文翔，好演技被眾人看見，但不說不知，餅乾除了好演技，音樂造詣也頗深，平時在臉書發表自彈自唱作品，好歌喉之前還被春河劇團相中，受邀擔任《好好愛我 青春追夢人 青春歌喉讚》音樂劇男主角，他多方發展，將在臉書PO出聖誕節應景歌曲〈陪你過節》，明年除了有新的戲劇作品，還會持續推出音樂創作。

餅乾這次在《台灣X檔案》演出收穫滿滿，獲得不少觀眾與粉絲好評，他日前在臉書抒發戲下檔的心情，感謝製作人與經紀公司給予他重要的角色，讓他能在八點檔有個很美好的旅程，他也期許自己來年能有更好的表現，感性發言引發粉絲留言鼓勵，「讓人驚豔與驚訝的演技，原來演戲也很可以呀，一定是很多很多的努力，加油」、「8點的重播昨晚已看完，上班午休時也重看一次」、「感謝您把文翔的角色演的很到位，真的很好看」。

他表示，感謝所有粉絲的肯定和支持，也感謝過去演出音樂劇的經驗，讓他在面對8點檔大量的台詞、情緒張力，可以更快進入狀況且更自在應付臨場反應。他當時演出《好好愛我》音樂劇時，腳踝韌帶因運動而斷裂，他咬緊牙關帶傷上台，事後得到極佳的評價，他說也從這次經驗，讓自己日後面對逆境和挑戰時，更不輕言放棄。

儘管戲劇表演已經被粉絲看見、認可，但他始終懷有音樂夢，擁有創作能力與好歌喉的他，2年前曾和范逸臣合作，一起為「DAIKIN大專羽球超級盃」譜寫、演唱年度主題曲〈擊出關鍵〉，熱血作品讓不少人驚艷。有了這次經驗，他更積極創作，沒事就在家寫歌，目前已累積40首歌曲創作，這次趁著聖誕節到來，他聯合另外2位朋友一起創作〈陪你過節〉，在3天內錄音、拍MV，挑戰不可能的任務，他笑說這首歌也藏有自己的小願望，「我單身很久了，希望能藉由這首歌許願脫單」。