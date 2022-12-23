平均地權條例捲土重來，除了限制預售屋轉售外，私法人購置住宅也將採許可制，房仲業者指出， 一旦新法上路，豪宅市場首當其衝，過去不少預售豪宅買方在節稅考量下登記在法人名下，未來交屋時恐出現爭議。

房仲業者觀察，近年不少高總價住宅買盤多登記在法人名下，可以公司支出節稅、增加財務操作的彈性，一旦新制上路，將堵住法人購置豪宅之路。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波高總價住宅買氣有些是來自台商，若台商的個人資金從海外匯入，可能被層層課稅，且單次能回來的金額有限，也不少台商用境外公司名義購入，或節稅考量登記在公司名下，一旦新制上路，可能造成高端市場買氣衰退，甚至近年熱銷的預售豪宅案，交屋時都可能出現爭議。

根據地政司統計，去年境外公司購置國內不動產中，來自英屬維京群島即購置了3.95萬坪建物，此外來自香港、貝里斯、英屬蓋曼群島的外資法人一年間也買進了上千坪建物。外資法人雖然不見得全部都是購置住宅，但豪宅市場登記在境外公司的情況的確相當常見，不僅境外公司，登記在本國公司名下狀況也當普遍。

曾敬德表示，私法人購置住宅應適度管制即可，不要造成恐慌，一來豪宅市場主力族群是企業主等高端特定客層，不過豪宅銷售速度不快、投機成分偏低，每年繳的房屋稅、地價稅也是稅收大宗，而房市大漲主因仍在通膨、造價上漲、科技業投資等題材，豪宅對於房市帶動效益有限，對於高端市場的買方身份別，僅需鎖定較長時間的轉手期，就已經很嚴格。