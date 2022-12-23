治平高中家政群畢業展演登場，今年以「魔法藝境」為主題，呈現如魔法般絢麗的畢展專題表演。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

校方期盼學生透過畢業展演的正式舞台，不僅讓專業能力更上層樓，也累積學習成就感。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

今下午首場展演吸引近200名家長到場觀展，氣氛相當熱鬧。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市治平高中家政群一年一度的畢業展演今明2天熱鬧開演，今年特別研究如何以複合式媒材展現時尚美學，以「魔法藝境」為主題，由300多名學生合力籌備，呈現如魔法般絢麗的畢展專題表演，校方也期盼學生透過畢業展演的正式舞台，不僅讓專業能力更上層樓，也累積學習成就感。

治平高中家政群「魔法藝境」畢業展演連2天登場，由全科13個班級，共300多名學生，花費將近1年時間籌備，校方20位教職員投入指導，盼全力展現家政群學生3年所學。今下午首場展演吸引近200名家長到場觀展，學生在舞台上自信走秀演出，氣氛相當熱鬧，第2場演出將於明日上午登場，預估將有250名家長到場。

家政群科主任簡子庭表示，家政群共分時尚造型科一般班、時尚造型科特色班、美顏實用技能班與美髮實用技能班，每年畢業展演全年級出動，一年級開場表演結合客委會合作計畫，展現藝術與傳統文化的結合，二年級也有精彩舞蹈演出，三年級的專題發表是展演重頭戲，透過複合媒材概念，呈現有如魔法般絢麗的成果。

簡子庭說明，家政群學生不同於往年運用丹寧、紙漿、輕黏土、布娃娃、羽毛球等環保媒材進行創作，今年突破材質框架，使用反光膠料呈現哥德式彩繪玻璃的華麗感，並運用熱壓原理將環保素材化身為一件件創新時尚新衣，另還有數位印花設計，經過學生獨特創意構思，幻化成宛如美術館裡精緻的藝術品。

校方表示，治平高中不畏少子化洪流，斥資600萬元為家政群更新專業實習設備，提供學生學習與創作的舞台，讓學生能盡情發揮所長。校方也期盼透過畢業展演的正式舞台，讓學生展現3年所學，不僅在籌備挫折中學習成長，讓專業技術更上一層樓，也感受經歷磨練後的成就感，未來持續在專業領域發光發熱。