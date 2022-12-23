國立北科附工秉持深耕基層體育發展理念、並積極打造更優質體育環境，獲得教育部體育署經費補助，全新翻修活動中心，鋪設嶄新優質籃球地板，為舉辦籃球賽事提供最佳賽事環境，期許成為桃園市籃球區域發展中心學校。

同時，國立北科附工對於桃園地區籃球推廣不遺餘力，今年度已舉辦了籃球區域對抗賽、籃球基層培訓站對抗賽，層級橫跨國高中甲乙組以及大專院校，皆深獲好評，未來國立北科附工將持續作為桃園地區基層籃運推動的火車頭，為蓬勃桃園區域籃球發展盡一份心力。

除區域籃球發展外，國立北科附工亦致力於與國際籃球交流與接軌，曾於2019年舉辦首屆新南向國際籃球邀請賽，不僅配合國家新南向政策之推動，更藉由邀請新南向國家來臺參與賽事之機會，進行球技切磋交流，並增進舉辦國際賽事實務經驗，促進學校體育發展國際化。

疫情趨緩之際、闊別3年之後，在教育部體育署與陳勝利校長大力支持下，國立北科附工於2023開春之際，搭配全新落成的籃球場域，率先重啟國際交流賽事、再次與國際籃球接軌，於明年1月3到7日舉辦2023北科附工盃新南向國際籃球邀請賽。

在克服重重難關下，本次賽事邀請了新加坡實訖納籃球會(SIGLAP BASKETBALL CLUB)、馬來西亞濱華中學以及馬來西亞GOSTRONG YOUTH三支外隊，國內除地主隊國立北科附工外，邀請南山中學、泰山高中以及擁有馬來西亞在台選手的永平工商與萬能科大，8支參賽隊伍將進行為期5天共28場賽事，期待此次的國際交流為與會各隊帶來滿滿收穫。

本屆賽事的口號為「MOVE ON」，不僅代表國立北科附工不斷追求卓越進步的信念，更在後疫情時代首先跨出與國際交流的第一步！