監察院長陳菊23日上午率全體監委前往行政院巡察，監察院外交及國防委員會召集人、監察委員林文程點出國內5大軍備採購缺失，包含應強化內控機制、落實執行特別預算、檢討中科院組織、提升採購品質及防止弊案。他認為，因應當前敵情威脅，國人共體時艱願意支持增加國防預算，但期望每一塊錢國防預算均能發揮最大效用。

林文程指出，近年國防部暨所屬辦理公告金額以上採購案件，無論是件數或金額都逐年增加，雖然採購弊案及缺失已經減少，但國軍採購組織龐大，採購人員異動頻仍，不易管控採購作業品質，導致採購違失情事時有所聞。

他表示，盤點審計部、司法機關及第6屆監委調查的國防採購案後，發現5大問題需要改進，首先是強化內控機制，當前國防部政風室採「政風」與「督察」合作防弊機制，但從個案查核發現，缺失都是「政府採購錯誤行為態樣」，是可預見的採購作業高風險項目，但承辦或監辦人員均未能及時查覺，因此國防部應強化內控機制。

他指出，國防部編列巨額特別預算，委託中科院加速量產飛彈，卻傳出廠商以低價大陸劣質料件蒙混情事，影響國造飛彈品質。中科院除應檢視過去已點交之成品外，也應落實增加文件第三方認證等查驗機制。

此外，他直言，國防部高層既擔任中科院董事，又兼任該院績效評鑑工作，有礙所屬公正執行績效評鑑，且部分國防採購案件涉有投標廠商異常關聯，招標、審標、履約及驗收作業欠周延等情事，應重視如何提升相關人員的專業能力；

最後，在國軍軍品採購案上，他發現部分軍品採購是以選擇性招標方式辦理，迄今仍僅有少數合格廠商，形成寡佔市場，合理懷疑採購弊案或將再生，權責機關應有所警覺。他提醒，國防採購案件應避免不當外力介入，同時也應持續加強相關人員之建案及採購經驗，務使國軍軍品採購效能及品質不斷提升。

對此，國防部副部長柏鴻輝表示，會深切檢討並務實面對相關缺失，在制度方面將持續完備法令規章，建立公開、公平的武獲機制；執行上將採綿密檢查機制，強化風紀管理，發揮複式監督組織功能，並加強人員訓練與作業紀律，全力改善各類缺失。

行政院長蘇貞昌也說，國防係屬總統職權，國防部應將監察院所提國防採購缺失事項報告總統，並深切檢討。