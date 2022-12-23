財政部國庫署宣布，112年度全年公債、國庫券發行計畫暨第1季發行明細，合計全年度發行17期公債、7期國庫券，明年第一季預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共1730億元，與111年度發行期數相同，金額增加136億元。國庫券首季預計發行5期國庫券共1600億元，較上年度同期增加1期，金額增加250億元。

公債方面，為因應國庫調度及中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要，助益債券市場殖利率曲線之建構，賡續推動公債發行時程規律化作業，112年度公債發行計畫續採定期適量發行及「二階段公告」方式辦理。

為活絡債券市場，本部積極推動非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，112年度預計發行1期乙類公債，加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行16期甲類公債，合計全年度發行17期公債，其中4月、6月、7月、8月、10月、11月及12月各發行1期，其餘5個月各發行2期；發行年期分別定為2年(1期)、5年(5期)、10年(7期，含1期乙類公債)、20年(2期)及30年(2期)。

各季公債發行期次如有變動，原則將於該季公告日期(即第2季為3月23日、第3季為6月21日及第4季為9月23日，遇假日提前1或2天公告)一併公告。

112年度第1季(1月至3月)預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共1730億元，與111年度發行期數相同，金額增加136億元。

112年度第1季(1月至3月)各期公債發行明細，1月份新發行「112乙1期」公債180億元，10年期，於1月6日(週五)標售，1月10日(週二)發行；新發行「112甲1期」公債300億元，5年期，於1月12日(週四)標售，1月17日(週二)發行。

2月份新發行「112甲2期」公債300億元，10年期，於2月14日(週二)標售，2月17日(週五)發行；新發行「112甲3期」公債350億元，2年期，於2月20日(週一)標售，2月23日(週四)發行。

3月份新發行「112甲4期」公債250億元，20年期，於2月24日(週五)標售，3月3日(週五)發行；增額發行「112甲1期」公債350億元，5年期，於3月21日(週二)標售，3月24日(週五)發行。

國庫券方面，為調節國庫收支暨維持調度彈性，112年度國庫券續採「二階段公告」方式辦理，全年預計發行7期。112年度第1季(1月至3月)預計發行5期國庫券共1600億元，較上年度同期增加1期，金額增加250億元。各期國庫券發行明細，1月份發行「財112-1期」國庫券，數額300億元，期限273天期。1月11日(週三)標售，1月12日(週四)發行。

2月份發行「財112-2期」國庫券，數額300億元，期限182天期。2月8日(週三)標售，2月9日(週四)發行。發行「財112-3期」國庫券，數額300億元，期限91天期。2月23日(週四)標售，2月24日(週五)發行。

3月份發行「財112-4期」國庫券，數額350億元，期限182天期。3月22日(週三)標售，3月23日(週四)發行。發行「財112-5期」國庫券，數額350億元，期限91天期。3月29日(週三)標售，3月30日(週四)發行。