台灣傳奇談話節目《康熙來了》由蔡康永與小S（徐熙娣）搭檔主持12年，卻在2016年吹熄燈號，讓觀眾都很不捨，儘管過了6年，至今仍有許多人盼二人再度聯手；沒想到小S在23日凌晨突公開與蔡康永在攝影棚的合照，讓粉絲都感動到不行，更有人激動跪求「還我《康熙來了》」。

小S近期遭到大S前夫汪小菲和其母張蘭言語攻擊，仍堅強敬業地上工錄製她的節目，平時她偶爾會分享錄影花絮，23日凌晨她在社群平台發文，上傳錄影時的美照及一張與昔日搭檔蔡康永的合照，寫著「無可取代的一姐」；沒多久又釋出一段工作人員側拍的影片，兩人互動瞬間勾起觀眾們的回憶。

小S與蔡康永無預警合體，勾起過去《康熙來了》觀眾們的回憶。（圖／摘自小S徐熙娣臉書）

小S與蔡康永罕見合體畫面曝光後，立刻湧入大票網友留言，「康熙一姐二姐合體了」、「好期待能有康熙來了」、「這合體好感人」、「真的很想念康熙來了」、「還我康熙來了，我的青春啊」、「康熙真的要回來了嗎？」、「好希望你們再合體開一個節目」。

其實小S與蔡康永在結束《康熙來了》之後，有在大陸搭檔合作《真相吧！花花萬物》，後來因新冠肺炎節目暫停錄製，就沒有後續，讓兩人的粉絲都覺得可惜，至今仍盼著他們這對最強搭檔能攜手帶來新作品。