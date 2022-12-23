針對故宮重要寄存文物「蘭千山館」合約到期後要求寄存人取回，國家政策研究基金會發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署，23日並由教文體育組陳學聖召集人，邀請東吳大學社會系副教授劉維公對談，從公共性的角度，檢視故宮近來變革的合理性。

曾任台北市文化局長，劉維公強調不是站在對立面而是希望針對政策辦論，「一個更好的政策形成，一定是透過辯論，不同的意見之間相互了解、學習」他指出日前舉辦的「故宮近來作為是否有符公共性」公聽會上，很樂見故宮院長吳密察的出發點是要制度化，但問題在於還沒有具體而詳細的內容與制度，也未向社會大眾說明為何需要變更既有制度，就決定蘭千山館不能繼續寄存，缺乏合理性。

劉維公更以NCC裁罰中天為例，表示：「若行政機關最大，連司法機關都必須遵從行政機關的意見，而不是由司法機關自己去判斷，就是所謂的政策的暴力。」劉維公語重心長指出，可以預期最終的結果還是故宮一意孤行，但仍希望故宮聽到不同的聲音，「文資審議的過程，政府必須要找到說服民眾接受或大眾能夠接受的理由」政府不應以粗暴的過程終止合約。

劉維公認為台灣目前公共政策最普遍缺乏的就是政策的辯論，容易導至民選獨裁，為政者一意孤行，決策者就容易在政策制訂時導致政策暴力。因此他強調「共好」的概念，陳學聖也呼應指出，故宮對文物寄存早已建立相關制度，此次蘭千山館事件缺乏改變的正當理由，呼籲民眾繼續參與蘭千山館文物的連署，為政策辯論以及「共好」而努力。