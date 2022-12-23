元旦連假將有大批民眾返鄉及跨年，公路總局推出多項公共運輸優惠措施，86條國道客運路線提供平日優惠價或票價85折，持電子票證搭51條「台灣好行」路線提供半價優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

前往東部的民眾則享專案優惠：持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買「台灣好行」體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元；及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）。以上兩項專案優惠無法重複抵退。

公路總局表示，連假疏運期間國道客運業者總計提供2.8萬班次及95萬座位數，從11月29日起陸續販售預售票，至12月23日全線國道客運總計售出3.7萬張預售票，占可售張數14.4％，其中西部計3.3萬張，占15.8％；東部3933張，占11.9％，尚餘許多座位，歡迎民眾多加利用。