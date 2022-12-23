小河當初被麻豆鱷魚王業者送往大陸。（中天新聞）

台南市動物園「麻豆鱷魚王」2016年因為無法新制動保法、動保團體緊盯而結束營業，園內的明星河口鱷「小河」被送往大陸廈門「中非世野動物園」。沒想到近日有大陸民眾前往觀賞時發現，中非世野動物園飼養小河的環境相當糟糕，水質、水深都不符要求，引發大陸網友砲轟，消息傳回台灣後也引發熱議。

小河被封為全球最大的圈養鱷魚，由「麻豆鱷魚王」老闆邱錫河飼養長達31年，不過因為新制動保法法規趨嚴，加上當時動保團體調查麻豆鱷魚王後認為有虐待動物之嫌，呼籲民眾不要前往，邱錫河因此決定結束營業，小河被送往大陸中非世野動物園，邱錫河也和對方規劃了小河的生活環境。

許多大陸網友通報小河生活環境惡劣。（翻攝自爬行天下bilibili）

不過最近有大陸民眾前往中非世野參觀，發現小河園區的水質汙濁、水深過低，消息曝光後引發網友熱議，沒想到園方疑似謊報小河體重，還說水太淺是因為有民眾投訴水深看不清鱷魚。遭各界抨擊後，園方發布影片請教網友們的意見，稱待2024年新館修建時會再納入考量，不過卻被指出其實只要定期更換足夠的水、正常餵食就好。

對此，許多大陸網友紛紛翻牆通知台灣網友，「目前廈門動物園方嚴重失責，照顧不周，缺水缺食物，小河現在有嚴重的健康問題了，麻煩台灣爬行動物愛好者們關注並且報導一下，這樣才能向園方施壓，否則小河可能活不過這個冬天了」、「請台灣朋友們關注小河現狀！由於動物園方的不作為和部分遊客的低素質行為，小河現在生存環境極其惡劣且渾身是傷！希望能有台媒報導，這樣才能繼續向園方施壓！救救小河！」

消息傳回台灣後，過去曾攻擊麻豆鱷魚王「營業時間不會在小河的池裡加水」的動保團體，臉書粉專也遭到網友出征，紛紛留言「感謝貴協會讓小河去到一個地獄～沒保溫、沒人保護、吃不飽，在台灣至少主人都餵得飽飽的，也沒人會拿石頭丟他，可憐的小河」、「請問貴協會有看到小河最近的新聞嗎？請問現在小河的處境，有比當年在台灣的環境好？」