為響應環保署減塑政策，統一超商率零售通路之先攜手統奕包裝耗時超過一年、斥資逾千萬元自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，自7月起於內湖區周邊7-ELEVEN門市打造「循環杯服務示範商圈」，更搶先於2022年底前超前法規、提早達標500家門市提供循環杯服務。迎接2023年度循環(外借)杯服務的元年，為提供民眾更安心便利的循環杯借用服務，統一超商更積極申請環保署「循環(外借)杯良好服務標誌」標誌，結果於今(22日)出爐，成為首家獲頒環保署「循環(外借)杯良好服務標誌」企業。

統一超商擴大營運綠實力，積極落實減塑作法，減少一次性飲料杯的使用，今年於6月中旬推出自備飲料杯每杯現省5元，再加碼每月一號現省7元，帶動今年累計自帶杯佔比較去年成長近1倍。

外出不便攜帶自帶杯時，推薦選擇循環杯服務響應綠色消費，開啟OPEN POINT APP「循環杯租借服務」即可至指定門市借用與歸還循環杯，符合辦公、會議、出遊等使用場景無法隨身攜帶自帶杯時，強化便利性、隨時皆可以輕鬆實踐綠色行動。

環保署「循環(外借)杯良好服務指引」主要規範六大面向，包含「材質及標示」、「借用及歸還」、「清洗」、「檢驗」、「環保理念溝通」、「良好服務標誌」等。統一超商依循規範，積極成為第1家獲頒「循環(外借)杯良好服務標誌」企業，從租借、歸還到清潔的程序，均符合政府規範，民眾可更安心使用。為確保衛生安全，亦與符合政府規範的專業清洗廠合作，循環杯的杯身獨家研發特殊PP專利隔熱層，減少紙杯套用量，而還杯機台更研發市場唯一「堆疊」功能，每次裝滿約可有效節省約50％空間材積，使用後汰舊的循環杯也將透過統奕包裝回收再製為其他物品，達到資源再利用。

而網路票選全新「外借杯良好服務標誌」，最後由「齊心協力」新LOGO脫穎而出獲選，設計理念以手環繞手的意象，象徵民眾齊心合力，響應政府減塑政策，為環境共同努力，打造安全、友善的生活環境，上下環繞著杯子，象徵永續、無止盡、循環，整體以環保的綠色為主體，也透過手環繞杯體的意象，代表外借杯的清潔嚴謹，經過了層層的把關，符合衛生安全規範，讓民眾可以安心使用。