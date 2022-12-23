大陸近期放寬防疫措施，引發華人地區退燒藥搶購潮，衛福部擬祭出限購令，引發外界爭議。陽明交通大學藥物科學院教授康照洲認為，限購令並沒有安民心的效果，反而讓大家更亂。如同口罩，經歷一開始的搶購後，過了一陣子就不會有問題。國內乙醯胺酚約有70幾張藥證，政府只要呼籲大家不要亂吃藥，同時監控原料的出產即可，大眾也不需過於執著特定廠牌，台灣製造的藥品品質也很好。

衛福部長薛瑞元22日表示，目前正在著手規劃退燒藥的管制措施，不針對特定品牌，而以成分進行限購數量的管制。面對近期的搶購潮，康照洲指出，外界一直都在討論單一廠牌，有時候單一廠牌因供應問題，不一定那麼充足。事實上，他認為不要為了單一廠牌，而太去強調這件事。

「突然來一個限制令，本來不覺得嚴重的民眾會覺得很嚴重，反而適得其反」。康照洲表示，大家搶購單一廠牌，會變得很亂，各界要謹慎沒錯，最近食藥署也提出公告，請大家不要亂吃藥，使用不同廠牌，也會去監控原料，他認為此舉就已足夠讓民眾安心，目前媒體已經很亂，但政府祭出限購令，好像沒有安民心，反而讓大家更亂。

康照洲表示，限購令的措施是從指揮中心講出來，會讓大家覺得很嚴重。醫藥界看來，過去疫情開始的時候，日本的口罩也被搶光，過了一陣子，這個現象就沒有了。近期大陸是預期要解封，感染的人會變多，導致市面上的藥物出現短暫的缺貨，這是預期之內，但是就像口罩，過了一陣子就不會有問題。

值得注意的是，退燒藥的原料是從大陸來的，如當地需求變多，出口就會變少，這是確實的。不過康照洲提醒民眾，不要執著廠牌，類似的藥品，台灣製造的品牌是不錯的，所以才會有人來搶藥，國內有70幾張乙醯胺酚的藥證，而且都是很大的廠牌，出來的品質都很不錯，不需要執著特定廠牌。