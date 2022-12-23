12月31日在市政府前廣場舉辦的「台北最HIGH新年城－2023跨年晚會」，主辦單位將於25日下午開始進行舞台搭設工作，北市警方也公布搭設、拆除，以及活動當天的相關交管管制，呼籲參與及往來民眾注意。

舞臺搭設及拆除分二部分，依序為：

一、12月25日13時起至12月27日0時止，市府路（松壽路至松高路區間）東側五車道及新仁愛路全線封閉。

二、12月27日0時起至111年1月2日12時止，市府路（松壽路至松高路）及新仁愛路全線封閉。

★跨年晚會交通管制包括三階段：

（一）第一階段：12月31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

（二）第二階段：12月31日20時至22時，除第一階段管制範圍外，擴大至逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

（三）第三階段：12月31日22時至112年1月1日3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路、莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

★12月31日晚間10時起，另於4大高架道路實施交通管制：

1、基隆高架道路：下樂業路匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道。

2、環東／堤頂大道：下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

3、信義快速道路：往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路。

4、市民高架道路：西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

★警方呼籲開車民眾避免行經管制區域周邊，改道動線建議如下：

一、東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路。

二、南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路、塔悠路或松山路。

警方提醒用路人配合疏導，相關交通訊息請隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播。另因周邊停車空間有限，管制區內停車場及路邊停車格均實施管制措施，呼籲參加跨年活動民眾，多加利用公車、捷運及接駁車，相關管制訊息可至活動官網查詢（https://2023.newyear.taipei/）。