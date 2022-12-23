北京日報用戶端報導，中國外交部發言人毛寧23日主持例行記者會。有記者提問，針對日前美方藉口「西藏人權問題」制裁兩名中國官員，中方發布外交部令，對余茂春、陶德·斯坦恩兩人採取了反制裁措施，中方希望透過此舉向外界傳遞什麼資訊？毛寧回應表示，美方藉口所謂「西藏人權問題」對中方官員進行非法制裁，有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方已對此表明堅決反對並予以強烈譴責。

毛寧重申，針對美方上述錯誤行徑，中方決定自即日起對長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣的美國前國務卿中國事務顧問余茂春和現國會行政部門中國委員會辦公室副主任陶德·斯坦恩採取反制措施，有關內容已通過第四號外交部令公布。

「我們要再次強調，西藏事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。」毛寧強調，粗暴干涉中國內政必將受到中方堅決反制。敦促美方撤銷所謂制裁，停止干涉西藏事務和中國內政。