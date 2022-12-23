彭文正。（資料照片）

資深媒體人彭文正提出確認蔡英文總統的英國倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在之訴，爭訟3年，台北地方法院23日判決駁回彭文正的訴訟。可上訴。

彭提告主張，蔡沒有合格通過「1984年版英國倫敦政經學院(LSE )博士論文」，無博士論文即無法取得博士學位，這是公眾周知之事 ，他因此批評蔡事後提出的博士論文及其學位都非真實，卻遭對方提起妨害名譽的刑事告訴。

彭解釋，蔡英文指責他抹黑、造謠、散布假消息，但爭議的關鍵在於該論文是否存在，這也影響蔡是否可以另向他主張民事的侵權行為賠償，該論文是否存在造成他的法律地位不安，他為此提起確認之訴 。

2020年1月15日，北院法官張詠惠審理後認為，論文及蔡英文具有博士學位身分的存在與否，是一種單純「事實問題」，並非「法律關係」，不能做為「確認之訴」標的，彭提起的確認訴訟，在法律上顯無理由，不經言詞辯論，逕以判決駁回。

案經上訴後，台灣高等法院認為，彭請求確認的事項，是否涉及其訴訟具備保護必要的要件，法官應該開庭辯論，並進行闡明的說明義務，但北院卻不經言詞辯論，直接判決駁回，訴訟程序有重大瑕疵，因此廢棄發回，北院更審仍由張詠惠法官審理。