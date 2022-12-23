清景麟建築團隊董事長林聰麟身為燕巢人，旗下的教育基金會在歲末年終之際結合成果展，23日在燕巢阿公店森林公園打造絕美耶誕森林市集，一連2天的市集活動，24日下午2點將號召偉士牌車隊大會師，裝扮聖誕老公公發送糖果，民眾只要穿著耶誕相關衣服裝飾，即可獲得總價值超過1,000元的耶誕限定神秘好禮，吸引民眾搶先「巢」聖。

清景麟教育基金會在燕巢阿公店森林公園打造絕美耶誕森林市集，吸引民眾搶先來打卡。（圖／品觀點提供）

23日清景麟教育基金會舉辦「燕巢‧耶誕森林市集」記者會，包括清景麟教育基金會董事長林聰麟、清景麟教育基金會執董林芳岑、清景麟教育基金會董事陳政聞、清景麟教育基金會董事李眉蓁、高雄市觀光局副局長孫春良等人共同參加，並有燕巢區各校師長與孩童代表到場，體驗清景麟對⽣活、藝⽂、環境及教育公益的重視，並共同寫下耶誕祝福與心願。

清景麟教育基金會董事長林聰麟(右)、清景麟教育基金會執董林芳岑(左)分別寫下耶誕祝福與心願。（圖／品觀點提供）

林聰麟感性地說，他的老家就是在燕巢，已是三代務農，阿公50年前在燕巢就是種玉米、芭樂、棗子，這次在森林公園舉辦聖誕市集，希望能讓燕巢鄉民居民，可以在歲末年終，不用出國就像到了芬蘭山腳下的聖誕村，一起感受雪白的風采。

而12／23、24，一年2天的市集活動，基金會找來「森山市集」與「草木森花之市」規劃優質市集陣容與充滿森林文青氣息的設計商品，強強聯手網羅全台60家以上質感魅力市集品牌，有吃有玩有得逛，還有台南在地電子音樂品牌「四四拍唱片行」為這次活動策劃了專屬音樂饗宴，及知名「海fun街頭馬戲」演出，密集安排多組表演團體輪番上陣，內容精彩豐富。

此外，耶誕節少不了最應景的聖誕樹，現場另設置了高達6米大型聖誕樹，並架構亞洲首座耶誕森林郵局，收集更傳遞幸福，讓阿公店森林公園，秒化身歐洲夢幻耶誕小鎮，成為網美拍照熱點。

特別的是，12／23、24主辦單位舉辦「耶誕dress code」活動，民眾只要穿著耶誕相關衣服裝飾(裝扮面積超過50%)，即可獲得總價值超過1,000元的耶誕限定神秘好禮，每日限量100名；12月24日下午2點還有扮成聖誕老公公，騎著偉士牌的車友到現場大會師，發送糖果，歡迎大家一起來燕巢，感受不一樣的耶誕節。（記者張雅雲／高雄報導）