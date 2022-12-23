「把高山上的水力發電概念，轉換成平面式的儲能系統，不受時空環境限制，隨時可以成為備轉電力，就是Power 8電力膠囊系統的特色！」美格儲能創辦人兼董事總經理丁廉君，如此解說他的新專利技術，強調有如電力膠囊，將是未來的電力銀行。

Power 8系統的運作原理，是加壓空氣罐，把水推送到水輪機發電。（翻攝YouTube/P8Video ch）

丁廉君特別做了一套Power 8模型，展示發電儲能功能，系統左邊是儲能過程，右邊是水力發電過程。中間那排的凹槽處就是設置空氣罐與水罐的地方。（圖／記者李錦奇攝）

醉心研發的丁廉君，2016年投入儲能研發，2018年成立了美格綠能（現已更名為美格儲能），在日月潭水力發電的靈感啟發下，他思考將水力發電升級為2.0版，轉為平面化，需要發電時，把氣槽裡的空氣，灌輸到水罐裡，壓力把水推送到水輪機，啟動產生電力，外送給電力公司，水則存到水槽裡。

儲電成本省一半！丁廉君創建Power 8電力膠囊系統 要拚成為電力銀行。(圖/品觀點提供)

圖左起為印尼總統府幕僚長穆爾多科（Moeldoko），與美格儲能創辦人丁廉君、新加坡永續集團營運長楊偉雄（Baron Chang）簽約，將由美格興建100GW光儲能系統，提供印尼電力10%全天侯綠能。（圖片來源／美格儲能提供）

當啟動儲能時，用電力啟動抽水馬達，把水抽回到水罐裡，這時候會把原本水罐裡的空氣，推回到氣槽，成為下次發電的動能，形成Power 8系統完整循環。

圖左起為印尼總統府幕僚長穆爾多科（Moeldoko），與美格儲能創辦人丁廉君（圖右），在印尼總統府合影。（圖片來源／美格儲能提供）

美格儲能創辦人丁廉君。（圖／記者李錦奇攝）

「無論是電力公司的火力發電，或是民間的太陽能發電，所有的新能源，都需要儲能，那些沒存起來的電力，都是浪費，而Power 8系統可以幫忙儲能，等於是備轉電力，又不需像一般水力發電，得設在水庫或高低落差處，我們可以在任何地方設置，也不怕缺水，因為都是循環利用」丁廉君強調。

丁廉君指出，以基本的一套Power 8系統來說，興建成本約新台幣10億元，佔地約5公頃，可供1萬戶家庭，100％用電需求，但成本只要傳統電池儲存成本的一半，只需要工程建築成本，以及水幫浦跟水輪機等設備，還有就是一般的空氣跟水，沒有安全的疑慮，也不受地理環境限制，最適合的是林地，比方說丘陵地或小山丘，或是挖山洞，24小時都可以運轉。

說來簡單的原理，為何沒人開發？丁廉君說，一來這就是創意，二來，這是國家級的儲能系統，要找到電力來源，例如太陽能發電業者，或是風力發電業者，或是火力發電廠合作，幫它們儲能，然後賣電給電力公司，別人不會去做，寧可去做太陽能發電或風力發電。

沒有特殊的設備與原物料，Power 8系統如何防止別人仿冒？丁廉君指出，這都是要靠專利保護，因為今年8月25日已經取得專利，如果有人仿冒，就會找律師去告，「就算仿冒者，想改變氣罐裡的空氣，例如說用的是二氧化碳，也沒用，還是在我們的專利保護範圍裡」。

丁廉君樂觀地說，時代趨勢往綠能走，加上缺電的威脅，各國政府或電力公司，或是有用電需求的大型工業區，得反過來找儲能公司幫忙，這就是美格儲能的商機，舉例來說，假設跟太陽能業者合作，一天5小時發電，美格幫忙存了其中1小時電，太陽能業者白天賣電4小時，一度賣4.5元，晚上的電一度12元，美格賣掉，中間的價差7.5元（12-4.5＝7.5）歸美格。

丁廉君說，如果是跟火力發電廠合作，當對方不需要用電的時段，美格幫忙存電，再跟電廠收費，等隔天需要用電時，Power 8系統可以幫忙供電，等於是備轉備用電力，而且是全世界的生意。

丁廉君說，今年12月中旬，剛跟印尼總統府幕僚長穆爾多科（Moeldoko）簽約，提供印尼電力10%全天侯綠能，將投資1500億美元，興建100GW光儲能系統。

丁廉君說，因為印尼有很多島缺電，Power 8可以提供獨立電力，印尼政府不用花錢在每個島蓋電廠，只要交給美格去建設Power 8，「建置成本由我們負擔，印尼政府既不用出錢，又有電力可給國民使用，這對他們是誘因，對我們來說，我們以後就可以來收電費，預估興建完成後，5年就可回本，而這套設備壽命可達40年」。

丁廉君說，如果在台灣要做100MW的Power 8發電儲能設備，投資金額大概3000萬美元，約新台幣10億元，都是花在建設成本，大概要蓋1年半的時間，之後，開始有營收，大概3年就可回本，之後每3年賺10億元。

丁廉君樂觀估算，台灣電力市場如果抓10％做儲能，大700億元的市場規模，就是總營收目標，如果美格用10年時間逐步來興建設備，10年後，每年營收目標就是700億元。

不過，丁廉君坦言，台灣市場不太是發展的首要目標，主要是土地問題，要符合複雜的土地法規，要取得工業用地。

丁廉君目前是獨資經營美格儲能，架構上，是POWER 8授權專利的台灣公司，董事長是他的妻子，實收資本額為新台幣1.2億元，目前還沒有公開發行，明年會找幾位股東投資，希望是有土地的。

今年也已在美國成立POWER 8公司，董事長由他擔任，丁廉君透露，2個半月前，有SPAC（特殊目的收購公司）找上門，提議投資1千萬美元，拿10％股權，被他拒絕，前幾天，又提議投資2億美元，拿10％股權，他還在考慮，也不排除自己申請到美國那斯達克掛牌，2025年上市。

「我們是未來的電力銀行，有了我們，全世界綠能問題可以解決！」丁廉君的夢想藍圖是，POWER 8有如電力膠囊，可以到處存電，包括高速公路下面的涵管，都可以興建，好比大家賺了錢，會存到銀行，將來所有的電，也可以存到電力銀行，例如士林分行、永和分行，串連在一起，電力可以互相調度，也會有助地球降溫。