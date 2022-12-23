DJ SODA親簽海報不忘大秀美乳。（元動力國際提供）

韓國女神DJ SODA將於今（23日）晚舉辦「DJ SODA X’MAS PARTY IN TAIPEI」與台灣粉絲見面，下午先進行記者會接受台灣媒體訪問，她頂著招牌短髮，以一襲大紅色貼身針織洋裝性感現身，領口相當有誠意大挖空，可愛臉蛋與凹凸有致的身型形成鮮明對比，不愧是真人芭比的代表。

SODA以往均以音樂節邀請嘉賓身份訪台，卻從未在台舉辦過個人專場演出，並表示「台灣」是她DJ生涯中首個世界巡迴地，她對台灣有著一份特殊的情感，害羞表示有種「初戀」的感覺，也很想念台灣的樂迷，今年能在台灣與樂迷共度聖誕假期更是值得紀念的一場演出。SODA笑說因為覺得台灣不會比韓國冷，所以這次竟一件大外套都沒有帶，昨天逛夜市只有短袖和短裙，SODA直呼：「真的很冷！」更現學現賣台語「寒嘎麥係」（冷得要死）逗樂現場大家。

今晚的演出是她暌違4年後來台的第一場專場活動，SODA透露自己在幾天前就已抵達台灣度假，更抓緊時間大啖台灣美食，分享最喜歡吃「功夫麵」、「餃子」和「珍珠奶茶」，更精闢分析台灣的珍珠比較軟嫩Q彈。但為了保持火辣辣身材，SODA說只要晚上有工作就一定不進食。

SODA除了介紹本次演出曲風的轉變與新意，透露今晚除了帶來新歌，更特別為了台灣的樂迷準備了一首中文歌與聖誕歌曲加入表演中，希望能讓到場的朋友感到聖誕節的氣氛，從中得到幸福的能量。此外，SODA更挑戰以中文向樂迷喊話「晚上要來看我哦！愛你們！」邀請大家到場共襄盛舉，希望能藉由專場活動與樂迷朋友們有更近距離的接觸。