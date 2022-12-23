經濟部23日公布最新工業生產指數，工業生產指數11月為130.30、年減4.93％，製造業11月生產指數132.80，年減5.26％，雙雙創下連續三個月負成長。經濟部表示，因受到全球經濟受通膨及升息影響，終端市場需求下滑，以及產業鏈持續進行庫存調整，加以去年同月比較基期偏高所致。

在資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增1.02％，其中積體電路業受惠5G、高效能運算等晶片接單熱絡，帶動12吋晶圓代工生產上揚，年增13.25％，而液晶面板及其組件業則在終端消費緊縮下調控產能，年減47.95％，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業指數亦為歷年同月新高，年增4.80％，主因雲端資料服務持續擴展，以及缺料問題緩解，加上廠商擴增國內產能所致。

傳統產業中，因全球經濟成長動能不佳，終端消費需求疲弱，以及產業鏈持續進行庫存調整，業者以計畫性減產調節產能，致化學原材料業、基本金屬業分別年減25.87％、21.86％；機械設備業因廠商設備投資意願低落亦年減13.68％，惟半導體生產設備受惠主要國家競相擴充產能續呈增產，抵銷部分減幅；汽車及其零件業則年增6.03％，主因農曆年前購車旺季提前，車商加碼促銷推升買氣，以及多款新車上市熱銷增產所致。

展望未來，5G應用、高效能運算、車用電子等晶片需求續呈成長，加上農曆春節前備貨需求將陸續釋出，有望挹注我國製造業生產量能，惟全球經濟仍面臨高通膨及升息壓力，以及俄烏戰爭衝突和美中科技戰等變數干擾，加上中國大陸逐漸放寬防疫政策後，疫情風險之不確定性，恐抑低我國製造業生產表現，需密切關注並審慎因應。