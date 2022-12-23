近日氣溫驟降、溫差變化大，許多心血管疾病患者就怕中風找上門，對此，中醫師李俊儀在臉書粉專PO文提醒，患者平時應注意3大事項，包括體溫震盪過大、保暖以及身體發生頭暈目眩時不要硬撐。

李俊儀表示，心血管患者在冬季時要注意3種情況，避免中風危機，首先是不要讓體溫震盪過大，因為中風大都發生在環境溫度變化太快，且快得讓人體無法適應，身體血管收縮過於快速，導致血管沉積物堵住而形成中風。因此不管是從戶外寒冷環境到溫暖的室內，還是泡完戶外溫泉起身的瞬間，發生中風的機會比長久處於同一溫度的人體還要高出很多。

其次是多注意頸部和四肢的保暖，李俊儀指出，頸部溫暖可以讓頸動脈和椎動脈保持放鬆，減少血管堵塞的機率；至於四肢末端的保暖，則可以減少末端痰阻和血瘀的機會。

第三，如果發現自己有頭暈、身體不舒服，就要先停下手邊的工作，休息喝水，避免血管中的血液過度濃稠，預防小中風、心肌梗塞甚至心臟衰竭等心血管疾病。

李俊儀提醒，如果發現自己有疑似中風的症狀，不要過度慌張，把握黃金3小時，趕快就醫，並牢記辨別中風步驟口訣「BEFAST」：

▍Balance：身體失去平衡、走路不穩。

▍Eye：突然雙眼視覺有盲區看不見，視力變模糊。

▍Face：微笑或皺眉頭感覺到一邊失去反應或無力感。

▍Arm：突然感到一邊手臂極度痠痛或是上舉有無力感。

▍Speak：說話口齒不清，雞同鴨講，斷斷續續或是結巴。

▍Time：發病後3小時內為黃金時間，緊急送醫治療，可以讓腦部傷害降到最低。

最後，李俊儀也分享防中風茶飲，材料為川芎5g、黃耆5g、丹參3g、乾薑3g、菊花5g、紅棗3粒，接著以熱水沖泡10分鐘，一天一壺即可達到通血、通氣、暖身的功效。