每個人都有自己的脾氣與底線，而且價值觀也不一樣，討論問題時難免會吵架。運勢網站《旺好運》近日分享3個容易起爭執的星座組合，由於他們的想法差太多，只要遇到問題，就常意見不合而起爭執，誰都不願妥協。

▎第一名 天蠍座＆獅子座

天蠍座與獅子座剛認識時，會被彼此的魅力吸引，但熟悉後會發現，兩人的觀念與想法差很多，再加上他們好勝心都很強，只要碰到問題，天蠍座與獅子座就會堅持自己的想法，兩人爭個你死我活，對彼此又愛又恨。

▎第二名 雙魚座＆射手座

射手座嚮往自由自在，個性比較隨心所欲，而雙魚座則是愛幻想，甚至變得有些誇大、不切實際，所以兩人在討論事情時，會發現觀念差很多，做事比較不容易達到共識，若又無法站在彼此的角度去思考，兩人就會發展出爭執，最終尷尬收場。

▎第三名 金牛座＆摩羯座

金牛座與摩羯座個性雖然很合，而且同樣都很理性，但他們彼此的眉角太多了，金牛座過於鑽牛角尖，摩羯座則是太講究原則，兩人若開始意見不合，就會吵個沒完沒了，兩個土象星座吵起架來威力驚人，有時還會冷戰，讓身邊的人也很為難。