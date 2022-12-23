教育部委託國立高雄科技大學籌建新建海事教育「御風」實習船，23日在台船公司高雄廠區舉行安龍典禮，由教育部次長劉孟奇、台船公司總經理魏正賜與高科大校長楊慶煜共同主持，現場也邀請全台海事教育各級學校蒞臨見證。台船總經理魏正賜表示，御風預計2024年中可交船。

教育部新建海事「御風」實習船23日舉行安龍典禮，台船總經理魏正賜、教育部次長劉孟奇、高科大校長楊慶煜擔任儀式主祭 (前排左至右) ，也象徵新一代海事人才培育將邁入新里程。（國立高科大提供）

包括教育部政務次長劉孟奇、技職司司長楊玉惠、國立高雄科技大學、國立臺灣海洋大學、台北海洋科技大學等國內10所各級海事學校、船舶中心、中國驗船協會、法國驗船協會代表共同參與，在船體、容納人數都倍數於現行使用中實習船育英二號的條件下，御風實習船可望成為培育未來海事人才的利器。台船總經理魏正賜特別指出，御風在綠能環保、大數據蒐集系統上，都採取先進工程規格，包括預先規劃由柴油轉變為液化天然氣雙燃料推進（LNG Dual Fuel）的預留設計，同時藉著大數據蒐集系統來提供船舶的各項動態資訊，船長、輪機長、實習同學都能學習使用數據來做出最佳決策。另一方面，御風也採用台船自主開發的自動調水系統，可簡化閥控操作流程，具有相當的教學價值。

承辦教育部新造實習船案件的高雄科技大學，未來也是受惠新一代實習船的學校之一，校長楊慶煜致詞時表示，高科大學生在航輪二大領域的表現不俗，必不負教育部培育新世代海事人才的期許。他指出，交通部航海人員測驗，一等船副、一等管輪等都是高科大學生必定報考的領域，今年在一等管輪部分全部35人合格，當中就有25人是高科大學生，高科大學生超過70%的比例成績斐然。教育部次長劉孟奇強調，新建御風實習船將來可為海事專業科系所學生創造更多元的海上實習機會，並且對國人以及全世界展示臺灣重視並且落實新世代海事專業教育的決心。面對未來全球化的競爭市場，能讓世界看到我們守護海事航運及經營的實力。

高科大校長楊慶煜表示，實習船進行安放龍骨，這是整個造船階段重要的里程碑，也象徵一艘船生命週期的開始。自高科大承接實習船興建工程以來，從編預算、簽約、畫設計圖，每一個階段，都在創造新的歷史。計畫主持人高科大副校長俞克維說明，御風實習船船體結構部分由船體、住艙、舷牆、駕駛室等數個部分組合而成，現階段船廠完成船段初步組合，並同時執行艤裝工作，逐步完成本船建造。

斥資15億5700萬建造的御風實習船，預計2023年8月下水，2024年中交船，也象徵未來我國海事人才訓練將邁向新的里程。