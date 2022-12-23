工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)23日召開法說，總經理暨發言人蔣曉麟表示，截至11月底累計尚未施工的工程合約餘額達1176.78億元，儘管目前市場對高科技及半導體產業景氣看法非常悲觀，但公司對2023年營運成長看法仍相對樂觀，並看好毛利率有望續升。

亞翔2022年前三季合併營收247.7億元、年增達62.44％，已提前改寫年度新高。歸屬母公司稅後淨利6.86億元、年增達3.61倍，改寫同期新高，每股盈餘（EPS）3.04元，亦創2006年以來近16年同期高點。

觀察亞翔前三季各地區營收貢獻，以台灣達67％最高、中國大陸29％、其他4％。以產業別觀察，則以半導體達51％為大宗、公共建設29％居次，商辦大樓11％、其他8％、光電及生技醫療1％。蔣曉麟表示，主因台灣產業景氣爆炸性成長，帶動台灣前三季營收貢獻提升。

亞翔11月自結合併營收創35.26億元次高，月增4.64％、年增21.76％，累計前11月合併營收316.16億元、年增達57.59％，持續改寫年度新高。公司表示，前11月底簽約金額496.52億元，超越去年全年367.88億元，累計尚未施工的工程合約餘額達1176.78億元。

蔣曉麟表示，今年因市場景氣熱絡、工程需求供不應求，使接單毛利相對拉升。預期第四季各產業貢獻與前三季大致相當，明年台灣榮工比重可能略為下降，亞翔及蘇州比重將有所增加，預期整體毛利率有機會再向上提升。

展望明年，蔣曉麟表示，雖然目前市場對高科技及半導體產業景氣看法非常悲觀，但因客戶別不同，就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對明年營收成長看法仍相對樂觀。董事長姚祖驤亦表示，明年業務較多、需要資金較大，若有充裕資金，應會適度調整股利發放率。

對於明年各市場展望，亞翔認為以新加坡及越南較樂觀，台灣亞翔及台灣榮工、中國大陸成都持平，蘇州則較悲觀。主要由於美國加強對中國大陸技術封鎖，對明年半導體相關市場相對趨於謹慎，但禁令帶動供應鏈前往東南亞建廠需求，明年在新加坡及越南將有所收穫。

子公司翔生集團方面，主要資產坐落於成都市中國天府農博園核心區，包括翔生實業持有92.64畝商業用地、翔生投資持有506.09畝住商用地，市場價值已遠高於帳面成本，預期將分期開發。不過，目前因疫情及房市回調盤整，將暫時觀望、等待合適時機再進行。