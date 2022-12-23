OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌(PX雪莉桶)常玉《荷花》。（史博館提供／張芷瑜台北傳真） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

國立歷史博物館、墨海樓國際藝術研究機構與台灣菸酒公司2022年歲末再度攜手，首度應用史博館近年來最受矚目的常玉畫作《荷花》與《盆栽》，推出「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）」的「常玉《盆栽》」款與「常玉《荷花》」款。

三方之前成功推出OMAR單一麥芽威士忌PX雪莉桶「廖繼春紀念款」與「溥心畬紀念款」，23日則再度攜手推出「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）」的「常玉《盆栽》」款與「常玉《荷花》」款，新品發表會上史博館館長梁永斐、台酒董事長丁彥哲、墨海樓創辦人葉國新博士、台南市美術館董事長蘇憲法等貴賓到場與會，現場氣氛熱絡。

常玉的畫作近年來在藝術市場屢創拍賣紀錄，受到藝文界高度關注，這股藝術風潮也襲捲民眾日常生活，許多應用常玉畫作數位圖像的授權產品，一推出便備受博物館文創愛好者、文青族群的矚目。

史博館這次授權常玉兩張畫作的數位圖像《荷花》及《盆栽》，由墨海樓協力操刀設計，應用於本次發表的「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）」的「常玉《盆栽》」與「常玉《盆栽》」2款視覺包裝，搭配台酒金字招牌的口碑，三方跨域打造2022歲末最強的視覺、嗅覺與味覺的威士忌饗宴。

史博館長梁永斐表示，史博館著名的常玉經典館藏是「全民資產」，基於文化近用概念，以各種創新且親民形式，讓社會大眾共享，此次授權的《荷花》與《盆栽》，構圖簡明有力，色彩飽滿豐富，為常玉的精心傑作，應用在威士忌的酒標設計，是創新且饒富美感的當代嘗試。

梁永斐提及，「荷」也有「合」的諧音，期許大家通力「合作」，迎向後疫情時期「平和」、豐饒的新年寓意，史博館也期望透過文創授權發展「多元跨域」合作，讓藝術作品走出博物館，普及於每個大眾的生活。

墨海樓創辦人葉國新表示，威士忌就像流通的藝術品，酒標是給威士忌收藏者第一印象，延續2021年「祈福系列」，今年與史博館、台酒攜手合作，推出「花間酌趣」為主題的大師系列，將舉世聞名的常玉畫作，以及陳銀輝《向日萃〉及蘇憲法《春樱漫舞》應用在酒標設計。

葉國新也說，取得圖像授權的過程雖艱辛，但成果非常值得，除了滿足視覺美感，更希望透過這樣的跨域合作，爬梳台灣本土藝術發展，藉由不同世代的藝術作品，凸顯台灣藝術發展的傳承性。

台酒丁彥哲董事長表示，2022年款比照往例系列採限量推出，尚未推出即備受期待，此項藝術聯名酒款因精選藝術大師創作，包括「東方的馬諦斯」常玉、陳銀輝及蘇憲法之花卉畫作聯名設計轉化，除了深具收藏及投資價值外，更期許台灣挺過疫情後浴火重生，也讓更多人認識博物館等級畫作的藝術之美。

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