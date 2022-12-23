新竹市今天在4強賽以4比3險勝高雄市，搶下新北富邦U18棒球邀請賽另一張冠軍戰門票，明天將與新北藍爭冠，新竹市總教練黃郁倫賽後頻頻喊話，「要再度向師傅周宗志挑戰一次。」

高雄市在開局就先攻下1分，不過新竹市在下半局立刻還以顏色，靠著3支安打加上對方失誤一口氣攻下3分逆轉，雖然高雄市在2局上又追回1分，但下半局再靠許瑋麟二壘安打再下一城，最終就以1分差勝出。

黃郁倫表示，賽前評估兩隊實力就是五五波，這批球員都是之前高一、二球員打上來，雖然對手實力可能比較好，但教練團一直鼓勵球員不要放棄，「小朋友也很有凝聚力，前面我們就掌握住機會突破他們的先發投手。」

新竹市繼2020年再闖新北富邦U18冠軍戰，明天對手「複製貼上」，要碰上尋求5連霸的新北藍，過去黃郁倫就讀中道中學時期曾被周宗志指導過，轉任教練後也曾一起在2019年U18中華隊共事過，他希望這次能從師傅手中搶下勝利。

但想要斬斷新北藍連霸霸業並不容易，黃郁倫分析，勝敗關鍵就在於投手群，「如果投手群能壓制住他們，將分數壓在2分至3分差或許有機會，不過我們自己的打者也要想辦法突破他們，因為穀保這批投手都是今年U18世界盃的，成熟度很好。」